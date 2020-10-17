مرور ٣٠ دقيقة من الشوط الأول.. الأهلي يحافظ على تقدمه أمام الوداد بهدف "أفشة"





لا يزال الأهلي متقدمًا بهدف دون رد على مضيفه الوداد المغربي في المباراة المقامة على المركب الرياضي محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وبعد مرور ٣٠ دقيقة من عمر الشوط الأول يحافظ الأهلي على تقدمه بالهدف الذي سجله محمد مجدي أفشة في الدقيقة ٣ بعدما استغل خطأ من يحيى جبران مدافع الوداد لينفرد بحارس المرمى ويضعها داخل الشباك.





وشهدت النصف ساعة من هذا الشوط محاولات هجومية من جانب كلا الفريقين حيث أهدر كل فريق أكثر من هجمة محققة سواء من جانب الأهلي لتعزيز النتيجة عبر مروان محسن وحسين الشحات، ووليد الكرتي من طرف الفريق المغربي.





ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي حاليا على المركب الرياضي محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا



