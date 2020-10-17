اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: نضع استراتيجية ستكون خارطة طريق لمصر

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة الدائمة لحقوق الإنسان ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، إن رئيس الوزراء اصدر قرار بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الغنسان برئاسة وزير الخارجية، وتضم اللجنة عدة جهات المعنية بحقوق الإنسان. 


وأشار "جمال الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر إحدى المهام المطلوب من اللجنة إنجازها، موضحا أن اللجنة عكفت على دراسة ملف حقوق الإنسان.

وأوضح انه تم إعداد المسودة الأولية للاستراتيجية وتم عرضها على اللجنة الاستشارية المكونة من 25 شخصية عامة، مضيفا: "استمعنا لملاحظاتهم وتوصياتهم موضع الاعتبار"، لافتا إلى أنه سيكون هناك 9 جلسات استماع في المحافظات المختلفة لمعرفة أراء المعنيين بحقوق الإنسان على نطاق أوسع. 

وأضاف أن هذه الاستراتيجية هى خارطة طريق ورؤية مصرية لما نحب أن تكون عليه حقوق الإنسان في مصر، لافتا إلى أن هناك 35 دولة لديهم استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، ومصر درست هذه الاستراتيجيات.

أخبار تهمك

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 22 ساعة

أفشة يتقدم بهدف مُبكر للاهلي في شباك الوداد

منذ ساعة و 15 دقيقة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يومين

رسميا: بهادر يدخل الموسوعة عقب التسجيل في لقاء العياط وأكتوبر

منذ ساعة

أخبار سارة في الأهلي.. نجم الفريق يوافق على تجديد عقده

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 16 ساعة

بعد عرض بيراميدز.. نجم الأهلي يطلب حسم مصيره في القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مفاجئ من الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يومين

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ يوم

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الأخطبوط.. الشناوي يتصدى لركلة جزاء أمام الوداد ويحافظ على تقدم الأهلي

منذ نصف ساعة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الوداد.. واستبعاد "كهربا"

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:34 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

03:22 م

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

05:54 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي