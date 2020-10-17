اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: نضع استراتيجية ستكون خارطة طريق لمصر







وأشار "جمال الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر إحدى المهام المطلوب من اللجنة إنجازها، موضحا أن اللجنة عكفت على دراسة ملف حقوق الإنسان.



وأوضح انه تم إعداد المسودة الأولية للاستراتيجية وتم عرضها على اللجنة الاستشارية المكونة من 25 شخصية عامة، مضيفا: "استمعنا لملاحظاتهم وتوصياتهم موضع الاعتبار"، لافتا إلى أنه سيكون هناك 9 جلسات استماع في المحافظات المختلفة لمعرفة أراء المعنيين بحقوق الإنسان على نطاق أوسع.



وأضاف أن هذه الاستراتيجية هى خارطة طريق ورؤية مصرية لما نحب أن تكون عليه حقوق الإنسان في مصر، لافتا إلى أن هناك 35 دولة لديهم استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، ومصر درست هذه الاستراتيجيات.



قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة الدائمة لحقوق الإنسان ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، إن رئيس الوزراء اصدر قرار بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الغنسان برئاسة وزير الخارجية، وتضم اللجنة عدة جهات المعنية بحقوق الإنسان.