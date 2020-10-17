صراع مدريدي برشلوني على نجم مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن قطبي إسبانبا ريال مدريد وبرشلونة يراقبان عن كثب موقف برونو فرنانديز نجم خط وسط مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة.





وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن العديد من التقارير الصحفية كانت قد زعمت وجود أزمة بين برونو فرنانديز ولاعبي الفريق وأولي جونار سولسكاير المدير الفني للشياطين الحمر وذلك عقب الخسارة المذلة على يد توتنهام بستة أهداف مقابل هدف في بطولة الدوري الإنجليزي.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد وبرشلونة سيراقبان مستقبل فرنانديز من أجل التعاقد معه في الفترة المقبلة.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برونو فرنانديز البالغ من العمر 26 عامًا كان قد انتقل إلى مانشستر يونايتد في يناير الماضي وخاض مع الشياطين الحمر حتى الآن 26 مباراة وسجل 14 هدفًا وصنع 10 أهداف آخرين.