لميس الحديدي عن إصابات "كورونا": قليلة لكن علينا الحذر ثم الحذر

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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علقت الاعلامية لميس الحديدي، على بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021، قائلة: " عام دراسي جديد يبدأ اليوم في الجامعات والمدارس في ظل تحديات " كورونا " تأخرنا شهر عن الموعد المعتاد سنويًا لبدء العام الدراسي وهو اول عام دراسي يكون بهذا الشكل، لكن التأخير جاء من أجل الاستعداد في ظل كورونا".

وتابعت "الحديدي" عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"، مساء السبت: "صحيح الاعداد عندنا قليلة الحمد لله حتى الان، لكن الصراحة ودعونا نكون واقعين، معظمنا عايش حياته بشكل طبيعي.. لكن الحذر ثم الحذر ثم الحذر".

وإستطردت قائلة: "الدراسة دائمًا أمر اخر لابد من الاستعداد لها بمناهج دراسة ووبنية أساسية ومنصات إلكترونية ذات جاهزية وسط تحديد أيام الحضور وفقا لطبيعة المدارس والجامعات تحقيقًا للاجراءات الاحترازية ".


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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 78 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98089 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 105159 حالة من ضمنهم 98089 حالة تم شفاؤها، و6099 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



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