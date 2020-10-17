اعترافا بالجميل.. لاعبي فارسكور يرفعون لافتات وتيشيرتات بصورة اكرم حفيلة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:22 م
بوابة الفجر
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حرص لاعبي الفريق الأول للكرة بفارسكور على ارتداء تيشيرتات عليها صورة المدير الفني السابق للفريق اكرم حفيلة والذي توفاه الله في ارض الملعب خلال المباراة الماضية للفريق والتي حسم بها الصعود للترقي .

وكان فارسكور قد فاز في اول لقاء له بدورة الترقي المؤهلة للصعود للقسم الثالث ، والذي جمعته بنظيره فريق القنطرة غرب وانتهت بهدف دون رد لابناء دمياط .

وتضم مجموعة الترقي فرق فارسكور كممثل لمحافظة دمياط و القنطرة غرب ممثلا عن محافظة الاسماعيلية و الرباط و الأنوار كممثل لمحافظة بورسعيد ، فيما اعتذر فريق شباب اقطية ممثل محافظة شمال سيناء

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