رسميا: بهادر يدخل الموسوعة عقب التسجيل في لقاء العياط وأكتوبر

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:16 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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وسط اهتمام عالمي بعز الدين بهادر، أكبر لاعب في التاريخ، اختمت مباريات الأسبوع الخامس والعشرين بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث، بمباراة أكتوبر والعياط، فى حضور اللجنة الخماسية باتحاد الكرة والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وممثل عن موسوعة جينيس العالمية.

 فاز العياط بقيادة محمد حسن على أكتوبر بثلاث أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى اقيمت على ملعب المركز الأوليمبي بالمعادي.

تقدم أكتوبر في الدقيقة 7 من عمر المباراة عن طريق لاعبه خالد سالم، تم أدرك العياط التعادل عن طريق لاعبه حمزة مجدي في الدقيقة 14، واحرز اللاعب أبو الليل (زعبوطة) الهدفين الثاني والثالث للعياط في الدقائق 37 و45.

واهدر اللاعب عز الدين بهادر ركلة جزاء في الدقيقة 59 من عمر المباراة، ولكن نجح في تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 86، ليدخل بهادر موسوعة جينيس العالمية كأكبر لاعب سنا في العالم. 

بهذه النتيجة يتجمد رصيد أكتوبر عند 34 نقطة محتلا المركز السادس، ويرتفع رصيد العياط إلى 28 نقطة ليرتقي إلى المركز العاشر بالمجموعة الخامسة.

ادار المباراة تحكيميا كلا من:

محمد نهاد (حكم ساحة) (القاهرة)
نور سعيد (مساعد أول) (القاهرة)
مكرم جمال (مساعد ثاني) (القاهرة)

وراقب المباراة كلا من صالح عبد الحميد وعزت هارون وجيمس حنا مراقبا للحكام

اما عن باقي النتائج، فجاءت كالاتي:

القومي 1-0 البدرشين
أبو النمرس 0-4 الدخان
الإتصالات 4-1 جولدي
جينيس 1-1 حلوان العام
الصيد 2-1 بشتيل
المعادي 2-3 الصف

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الدخان 65 نقطة
2- الإتصالات 62 نقطة
3- جولدي 45 نقطة
4- حلوان العام 44 نقطة
5- القومي 35 نقطة
6- أكتوبر 34 نقطة
7- الصف 34 نقطة
8- المعادي 32 نقطة
9- بشتيل 32 نقطة
10- العياط 28 نقطة
11- جينيس 26 نقطة
12- الصيد 21 نقطة
13- أبو النمرس 20 نقطة
14- البدرشين 18 نقطة

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