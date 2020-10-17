الديهي عن "مجلس الشيوخ": موجود للتفكير خارج الإطار



وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN": "أهنأ جميع من اختارهم الرئيس عبدالفتاح لمجلس الشيوخ، وأقول لمن لا يشملهم الاختيار خدمة الوطن ليست بالمناصب.. فالناس اللي تحب الوطن تعمل بلا مناصب فمخطيء من يتصور أن أن قيمته مرتبط بمكان ما فالمكانة مرتبطة بالعطاء".



وتابع: "أعول على هذا المجلس كثيرًا.. نريد أن يكون دوره استشاري للدولة والناصح الأمين للمؤسسة التشريعية، وعليه أن يساند المؤسسات في قرارتها".



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وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بقائمة المعينين في مجلس الشيوخ.



ونص المادة 28 من القانون رقم 141 لسنة 2020 لـمجلس الشيوخ، بشأن الأعضاء المعينين من رئيس الجمهورية، أن يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة عدد من الضوابط وهي أن يكون مصري الجنسية، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، أن يكون اسمه مدرجا بقواعد بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، كما يراعي تخصيص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة.



وكذلك يحظر عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، تعيين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وتعيين شخصا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المشاهير الذين تواجدوا في قائمة المعينين في مجلس الشيوخ من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي:



- السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع.

- ‏طارق سعدة، نقيب الاعلاميين.

- خلف الزناتي، نقيب المعلمين.

- الكاتب الصحفي محمد صلاح البدري.

- الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق.

- بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد.

- سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع.

- هدى جمال عبدالناصر، ابنة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

- سامح عاشور، نقيب المحامين الاسبق.



وجه الإعلامي نشأت الديهي، نصيحة إلى أعضاء مجلس الشيوخ، الذين شملهم قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 590 لسنة 2020 بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية قائلا:" هؤلاء موجودين للتفكير خارج الإطار التقليدي".