السفير الأوكراني: الحديد والصلب يمثل 22% من إجمالي التبادل التجاري مع مصر



أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن موافقة عموميتها بنسبة 82.5% من أسهم رأسمال الشركة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر-عن باقي أنشطة الشركة، وتأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة.



وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم انها تقوم بإعداد التقييم بالقيمة الدفترية بمناسبة الانقسام إلى شركتين، وما يخص كل منهما من أصول والتزامات مع القيام بإعداد القوائم مالية للشركتين، وكذلك القوائم المالية الافتراضية عن عامين سابقين، وعرضها على الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على لجنة التحقق المشكلة وفقًا للمادة 19 من القانون 203 لسنة 1991، تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على التقسيم واعتماد كافة الإجراءات وفقًا للقواعد القانونية الواجبة.



ذكر أن الشركة حققت خلال العام المالي الماضي خسائر بلغت 887.37 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 1.52 مليار جنيه بالعام المالي السابق له، وحققت الشركة خلال العام المالي الماضي، مبيعات بلغت 1.08 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.24 مليار جنيه بالعام المالي السابق له.



وتعد أكبر شركة للحديد والصلب أول شركة في الشرق الأوسط، تأسست في خمسينيات القرن الماضي،ويعمل بها الان 7300 عامل،كانوا 26 الفا في الماضي،وتقع على مساحة 2500 فدان بحلوان،وكانت من أهم القلاع الصناعية ومصادر الدخل القومي في وقت من الاوقات،ولكن بسبب سوء الادارة لا زالت تتعرض لازمات متتالية رغم امتلاكها كافة مقومات النجاح والانتاج،والعمل بكامل طاقتها.. وهي مدرجة بالبورصة المصرية، ويتوزع هيكل ملكياتها كالآتي: القابضة للصناعات المعدنية بنسبة (82.4812%)، وبنك مصر بحصة (4.9992%)، ومصر للألومنيوم (1.8146%)، والنصر للتعدين (0.9944%).



وارتفع سهم الشركة في البورصة المصرية اليوم بمعدل 2.9% ليصل سعره الي 2.8 جنيه.



أكد السفير الأوكراني في القاهرة، ايفهين ميكيتينكو، على أهمية تطور العلاقات بين مصر وأوكرانيا، وخاصة في مجالات الزراعة، والحديد والصلب.وقال خلال حواره ببرنامج "جسور" المذاع على القناة المصرية الثانية، مع الإعلامية تغريد عرفة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا انخفض مؤخرًا بسبب أزمة كورونا العالمية، ووصل لنحو 1.2 مليار دولار، مشيرًا إلى أن التبادل في مجال الحديد والصلب يمثل 22% النسب الكلية.وأوضح أن هناك اهتمام كبير بين القاهرة وكيف للتعاون في المجالات العديدة، تجاريًا وصناعيًا وزراعيًا.كما تطرق السفير الأوكراني للحديث عن أوجه التعاون والاستثمارات المصرية الأوكرانية ومشروعات البنية التحتية وتطوير شبكات توزيع الغاز والنفط، كما ألقي السفير الأوكراني الضوء علي التعاون في مجال السياحة.اقرأ أيضًا: