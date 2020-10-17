أفشة يتقدم بهدف مُبكر للاهلي في شباك الوداد

بث مباشر الأهلي ضد الوداد أطلق محمد مجدي أفشة الأفراح داخل قلوب جماهير النادي الأهلي، بعدما نجح في إحراز الهدف الأول لفريقه في مباراته أمام الوداد المغربي.





واستغل أفشة خطأ قاتل من يحيى جبران مدافع فريق الوداد المغربي لينفرد بحارس الفريق المغربي ويضعها داخل الشباك في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.





ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي حاليا على المركب الرياضي محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا جودة عالية لايف live بي إن سبورت



