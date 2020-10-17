والد بوسي: "مش بتبعتلي فلوس من 4 سنين.. وكل ما اتصل بيها تقول بكره" (فيديو)

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:08 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال محمد شعبان، والدة الفنانة بوسي، إن يعاني من الكثير من الأمراض سواء البروستاتا أو الحساسية على الصدر، معقبًا: "أنا عندي أمراض كتير، عندي بلاوي سودا، وما ينفعش أشتغل،.. أنا عندي 77 سنة".

وتابع "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن تكلفة إجرائه لعملية في العين تقدر بـ8 آلاف جنيه، خلاف أنه يقوم بشراء علاج آخر تقدر تكلفته في اليوم الواحد بـ 40 جنيهًا، معقبًا:" لو في حد ساعدني بـ15 ألف جنيه، ممكن يعملوا معايا حاجة"

وأشار إلى أنه قام باستدانة 17 ألف جنيه، على أمل أن تقوم بنجلته "بوسي" أموال، ولكنها لم تقوم بذلك، معقبًا: "مافيش مشاكل بيني وبين بنتي، بس هي مش بتعت ليا فلوس منذ 4 سنوات، أنا أتصلت بها أكتر من 10 مرات، وكل يوم تقول لي بكره، ومش بتبعت".
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أثارت المطربة بوسي، الجدل حول مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار الخلافات بينها وبين والدها.

وقال والد المطربة بوسي في تصريحات صحفية أنها لا تسأل عليه، وأنه يعاني من أزمة مالية وذلك عقب رفضها إرسال له مال وذلك عقب حدوث مشادات بينهم.

وأضاف والد بوسي، أنها قامت بوضعه في القائمة السوداء لكي لا يتصل بها، قائله: "انسا إن ليك بنت اسمها بوسي"، وتابع أن حالته الصحية تسوء من سئ إلى اسوأ بسبب عدم الأإهتمام به من قبل أبناءه.

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