كاف يوافق على نقل مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:01 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
أمل الحلفاوي
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كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن ملعب إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامته يوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، في القاهرة أمام الرجاء المغربي.

وأكد مرتضى، في تصريحات صحفية، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم"كاف" أرسل خطابا إلى النادي، يتضمن موافقته على نقل مباراة الزمالك والرجاء إلى ستاد القاهرة بدلا من برج العرب بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن الاتحاد الاإفريقي، قد أكد أن مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف النهائي، ستقام بستاد برج العرب، قبل أن يطلب الزمالك نقلها لستاد القاهرة. 

ويلاقي الزمالك نظيره الرجاء، مساء غد الأحد الموافق الثامن عشر من شهر أكتوبر، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.



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