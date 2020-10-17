كاف يوافق على نقل مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء

كاف يوافق على نقل مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء
السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:01 م
أمل الحلفاوي
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كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن ملعب إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامته يوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، في القاهرة أمام الرجاء المغربي.
وأكد مرتضى، في تصريحات صحفية، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم"كاف" أرسل خطابا إلى النادي، يتضمن موافقته على نقل مباراة الزمالك والرجاء إلى ستاد القاهرة بدلا من برج العرب بالإسكندرية.
جدير بالذكر أن الاتحاد الاإفريقي، قد أكد أن مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف النهائي، ستقام بستاد برج العرب، قبل أن يطلب الزمالك نقلها لستاد القاهرة.
ويلاقي الزمالك نظيره الرجاء، مساء غد الأحد الموافق الثامن عشر من شهر أكتوبر، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.
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