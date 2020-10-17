آخر استعدادت الرجاء المغربي لمواجهة الزمالك في نصف نهائي الأبطال

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يختتم فريق الرجاء البيضاوي المغربي، تجهيزاته، مساء اليوم السبت، لخوض مباراة الزمالك غدا الأحد، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

ويحدد مران الرجاء الأخير، المقرر له مساء اليوم، موقف المدافع الليبي سند الورفلي من المشاركة في مباراة الغد، من عدمها، بسبب الإصابة التي يعاني منها، حيث غاب عن آخر مباراتين بالدوري المغربي.

 

وانخرط الورفلي في تدريبات الرجاء من جديد، على أن يقرر الجهاز الطبي بعد المران، مدى جاهزية اللاعب الليبي.

 

وكان محمد العرصي طبيب الرجاء، أشار في حديث سابق له إلى أن اللاعب محتمل مشاركته أمام الزمالك، وأن مشاركته مرهونة بمدى تعافيه.

 

وفي حال تأكد غيابه، سيقوم مدرب الفريق بالدفع بإلياس الحداد، بديله المثالي، في ظل تقديمه مستويات مقنعة، خاصة في مباراتي الدوري أمام أولمبيك خريبكة والجيش الملكي، في الوسط الدفاعي.

 

جدير بالذكر أن الرجاء يفتقد أيضا 3 لاعبين للإصابة، وهم عبد الرحيم شاكير وعمر بوطيب وعبد الجليل جبيرة.

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