آخر استعدادت الرجاء المغربي لمواجهة الزمالك في نصف نهائي الأبطال
يختتم فريق الرجاء
البيضاوي المغربي، تجهيزاته، مساء اليوم السبت، لخوض مباراة الزمالك غدا الأحد، في
ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويحدد مران الرجاء
الأخير، المقرر له مساء اليوم، موقف المدافع الليبي سند الورفلي من المشاركة في مباراة
الغد، من عدمها، بسبب الإصابة التي يعاني منها، حيث غاب عن آخر مباراتين بالدوري
المغربي.
وانخرط الورفلي
في تدريبات الرجاء من جديد، على أن يقرر الجهاز الطبي بعد المران، مدى جاهزية اللاعب
الليبي.
وكان محمد العرصي
طبيب الرجاء، أشار في حديث سابق له إلى أن اللاعب محتمل مشاركته أمام الزمالك،
وأن مشاركته مرهونة بمدى تعافيه.
وفي حال تأكد
غيابه، سيقوم مدرب الفريق بالدفع بإلياس الحداد، بديله المثالي، في ظل تقديمه مستويات
مقنعة، خاصة في مباراتي الدوري أمام أولمبيك خريبكة والجيش الملكي، في الوسط الدفاعي.
جدير بالذكر أن
الرجاء يفتقد أيضا 3 لاعبين للإصابة، وهم عبد الرحيم شاكير وعمر بوطيب وعبد الجليل
جبيرة.