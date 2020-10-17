أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب الرحلات السياحية لتركيا: "وصمة عار"

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:51 م
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن المملكة العربية السعودية قاطعت منتجات تركيا، مضيفا:" هناك أكثر من 200 شركة تركية تعمل في السعودية وتم منع استيراد اي سلعة من تركيا".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تلك الحملة تحقق نتائج إيجابية بشكل كبير وتسببت في أوجاع للاتراك، وعلينا ان ننضم في مصر لتلك الحملة لمقاطعة المنتجات التركية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "للأسف أجد بعض شركات السياحة تنظم رحلات إلى تركيا وهذا عار عليكم ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" عار على شركات السياحة المصرية التي تنظم رحلات سياحية إلى تركيا وتلك الشركات تخون دماء شهداء مصر من أبطال القوات المسلحة والشرطة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى منفعلا: "ينفع الدولة تدعم قطاع السياحة وتقوم شركات سياحة بتنظيم رحلات سياحية إلى تركيا؟، مضيفا:" تركيا واسرائيل وقطر مماثلين لبعضهم البعض وهم أعداء للدولة المصرية "

كان قد دشن الإعلامي محمد الباز، حملة لمقاطعة المنتجات التركية، متابعا: "نحن لا ندعو للتخريب، ولكن عندما تكون هناك دولة برئيسها ومخابراتها تستهدف مصر، فلابد أن نقاطعها".

وقال محمد الباز في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار": "على الأقل يجب أن يكون هناك ضغط شعبي على هذه الدولة التي تستهدف مصر وشعبها.. أتمنى أن يشارك المصريون كلهم في هذه الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا، وأن ينفذوها على الأرض أيضا بعدم شراء هذه المنتجات".

ودعا محمد الباز الشعب المصري للاقتداء بالسعوديين في هذه المقاطعة للضغط الاقتصادي على تركيا.

وأشاد الإعلامي، بالحملة الشعبية السعودية لمقاطعة المنتجات التركية، مشيرا إلى أن هذه الحملة دشنها بعض المواطنين السعوديين، وانضم لها بعض الأمراء الذين لا يتولون مناصب سياسية.

وتابع أن هذه الحملة أثرت على الاقتصاد التركي، موضحًا أن رئيس غرفة التجارة التركي، خرج بفيديو يستغيث فيه بسبب انهيار الاقتصاد التركي، وفقدان 3 مليارت دولار نتيجة المقاطعة السعودية للبضائع التركية، كما أن 32 ألف جرل أعمال يواجهون خسائر فادحة.

ووجه محمد الباز تحية للشعب السعودي: "تحية من القاهرة للشعب السعودي على تدشينه هذه الحملة"، متمنيا أن يتأسى المصريين بالشعب السعويي ويقاطعوا المنتجات التركية.

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