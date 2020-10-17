الديهي يطالب بتدشين حملة لمقاطعة المنتجات التركية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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طالب الإعلامي نشأت الديهي، بتدشين حملة لمقاطعة البضائع التركية، لافتا إلى أن هذه الدولة تعادنا وتكيد لنا المكائد فيجب مقاطعة بضائعهم في مصر والدول العربية.
وقال الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN": "شرائك للمنتج التركي بتقفل بيت مصري وتفتح بيت تركي"، لافتا إلى أن التبادل التجاري التركي مع مصر يصل لـ 3.5 مليار دولار، والصادرات التركية للعرب 36 مليار دولار ومن المعروف أنها تعادي أكثر من دولة عربية كالعراق وسوريا وليبيا.
وتابع: "حرام نشجع التجارة التركية على حساب أولادنا، فعلينا أن نتوقف عن السفه الاقتصادي، لأن هؤلاء هدفهم تدمير الدولة.. قاطعوا البضائع التركية من أجل مصر.. حرام أن نضيع فرص لمنتاجتنا.. وكل من يشترك في المقا طعة نشكره وسننشر اسمه".

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قال عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية، إن ادارة الغرف السعودية تلقت العديد من الاتصالات الهاتفية من جانب التجار الأتراك لوقف الدعوات من قبل المواطنين السعودين بمقاطعة بضائعهم بسبب السياسة الخارجية التى تمارسها تركيا للتدخل في الشأن العربي.

وتابع "العجلان" خلال تصريحات صحفية، أن السعودية لها علاقات سياسية وتجارية رائعة مع جميع بلدان العالم حتى مع دولة تركيا قبل تغير سياستها الخارجية في عهد رجب طيب أردوغان والتي تسعى من خلالها للهيمنة على الدول العربية ودس المكائد وهي أمور غير مقبولة.



وأضاف "العجلان"، اليوم جميع المواطنين يعرفون السياسة التى تمارسها تركيا، مشيرا إلى أن هناك العديد من الاتصالات من جانب التجار التركيون يتبرؤن من تلك السياسية، ولكن عليهم أن يتحملو تداعيات تلك السياسة مع دولتهم، قائلا" دولة تريد لنا العداء نقفل أمامها الباب نهائيا."


وأشار، أن عملية مقاطعة البضائع التركية سيكون تأثيرها اشد على الجانب التركي لأن سعودية كانت أكثر الجنسيات السياحية زيارة لتركية، كما أنها كانت تستورد منها العديد من المنتجات أكثر مما تورد لها، مشيرا إلى أن المنتجات التركية التي تم الدعوة لمقاطعتها لها بديل في السعودية.

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