أحمد موسى: الإرهابي حمزة زوبع يعترف بمكانة وقوة مصر بالمنطقة (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي حمزة زوبع صرح بأن مصر لديها مفاتيح غاز المتوسط، وأن مصر أقوى دولة متواجدة في المنطقة، مضيفا:" طريقة حديث أبواق الجماعات الإرهابية عن مصر اختلفت بشكل كبير".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": " لمدة سنوات كثيرة أنكر عناصر جماعة الإخوان الإرهابية قوة الدولة المصرية وطريقة حديثهم عن مصر اختلفت بشكل كبير في الفترة الأخيرة ".





وعرض الإعلامي أحمد موسى مقطع فيديو للإرهابي حمزة زوبع يؤكد فيه أن مصر من القوى العظمى في العالم، ومصر موقعها متميز ولديها تأثير كبير في المنطقة ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" ابواق الجماعات الإرهابية كانت تهاجم الدولة المصرية على مر سنوات عدة وضابط المخابرات التركي اللي مشغل امثال زوبع، قاله أن مصر لها مكانة كبيرة" مضيفا:" تركيا وأبواق الجماعات الإرهابية بيجروا ناعم مع مصر لانها صاحبة المكانة الاستراتيجية في المنطقة".



وعرض الإعلامي أحمد موسى مقطع فيديو قديم منذ 2017 لـ الارهابي حمزة زوبع وهو يتحدث فيه عن حقوق تركيا في غاز المتوسط وان تركيا ستستفيد من الغاز بشكل كبير، كما كان يهاجم الدولة المصرية بشكل مكثف".