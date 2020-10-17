أحمد موسى: الإرهابي حمزة زوبع يعترف بمكانة وقوة مصر بالمنطقة (فيديو)

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:48 م
داليا الحسين
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي حمزة زوبع صرح بأن مصر لديها مفاتيح غاز المتوسط، وأن مصر أقوى دولة متواجدة في المنطقة، مضيفا:" طريقة حديث أبواق الجماعات الإرهابية عن مصر اختلفت بشكل كبير".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": " لمدة سنوات كثيرة أنكر عناصر جماعة الإخوان الإرهابية قوة الدولة المصرية وطريقة حديثهم عن مصر اختلفت بشكل كبير في الفترة الأخيرة ".


وعرض الإعلامي أحمد موسى مقطع فيديو للإرهابي حمزة زوبع يؤكد فيه أن مصر من القوى العظمى في العالم، ومصر موقعها متميز ولديها تأثير كبير في المنطقة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" ابواق الجماعات الإرهابية كانت تهاجم الدولة المصرية على مر سنوات عدة وضابط المخابرات التركي اللي مشغل امثال زوبع، قاله أن مصر لها مكانة كبيرة" مضيفا:" تركيا وأبواق الجماعات الإرهابية بيجروا ناعم مع مصر لانها صاحبة المكانة الاستراتيجية في المنطقة".

وعرض الإعلامي أحمد موسى مقطع فيديو قديم منذ 2017 لـ الارهابي حمزة زوبع وهو يتحدث فيه عن حقوق تركيا في غاز المتوسط وان تركيا ستستفيد من الغاز بشكل كبير، كما كان يهاجم الدولة المصرية بشكل مكثف".

أخبار تهمك

أخبار سارة في الأهلي.. نجم الفريق يوافق على تجديد عقده

منذ ساعتين و 42 دقيقة

المقاولون العرب يستهدف ضم مهاجم الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 11 دقيقة

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 23 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ يوم

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 15 ساعة

شكوك بشأن مشاركة نجم الزمالك أمام الرجاء

منذ 42 دقيقة

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 6 ساعات

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يومين

بعد عرض بيراميدز.. نجم الأهلي يطلب حسم مصيره في القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الوداد أمام الأهلي

منذ ساعة و نصف

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يومين

قرار مفاجئ من الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الوداد.. واستبعاد "كهربا"

منذ أقل من ساعتين

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:34 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

03:22 م

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

05:54 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

أخبار سارة في الأهلي.. نجم الفريق يوافق على تجديد عقده

06:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي