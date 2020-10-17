الأستاذ ينتقم من التلميذ.. مانشستر سيتي يحسم موقعة آرسنال بهدف ستيرلينج

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:44 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تغلب الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي، بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بهدف نظيف على مضيفه آرسنال، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من البيرميرليج.


مانشستر سيتي يتغلب على آرسنال بهدف نظيف

سيطر مانشستر سيتي على منطقة وسط الميدان، منذ بداية الشوط الأول حيث تباري لاعبو السيتيزنز في إضاعة الفرص السهلة، في النصف الأول.


سيطرة مانشستر سيتي ترجمها النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج، بهدف سجله في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول من المباراة، وهي النتيجة التي انتهتى لها اللقاء.


بهذا الفوز انتقم المدرب الإسباني بيب جوارديولا، من تلميذه أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، والذي أقصى مانشستر سيتي من بطولة كأس الرابطة الموسم الماضي.


مانشستر سيتي، رفع رصيده 9 نقاط في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما وصل آرسنال إلى المركز الخامس بنفس الرصيد مع مباراة أكثر لصالح الجانرز.

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