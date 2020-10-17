نائب محافظ القاهرة: تنفيذ خط طرد لمياه الأمطار بمحيط منطقة المنصة

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التقى إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، مع المهندس عادل عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة، وذلك خلال جولة تفقدية للمنطقة المحيطة بالمنصة بطريق النصر.





وتابع نائب المحافظ، تنفيذ خط طرد لمياه الأمطار والصرف الصحي فى محيط منطقة المنصة، موجها بسرعة بدء الأعمال، تزامنا مع قرب فصل الشتاء.





رافق نائب المحافظ للمنطقة الشرقية في جولته، رئيس حي غرب مدينة نصر، وعدد من التنفيذيين، ومسئولي الصرف الصحي بالقاهرة.