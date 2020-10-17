قاطعوا المنتجات التركية.. أحمد موسى يدعو لانضمام المصريين للحملة السعودية (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك حملة من الشركات السعودية لعدم السفر إلى تركيا أو استيراد أي سلعة تركية.



وتابع موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، علينا الانضمام لهذه الحملة في مصر، التي لها تأثير رهيب في تركيا وأوجعت الأتراك.



وأوضح موسى، أن هناك رجال أعمال أصحاب شركات سياحة يرسلوا رحلات سياحية إلى تركيا مردفا: «عار عليكم نبعت لهم دولارات ويبعتوا لنا إرهاب».



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن السعودية أوقفت الاستثمار في تركيا بعدما كانت ثاني أكبر دولة مستثمرة في تركيا.



وأردف موسى، لا فارق بين تركيا وإسرائيل وعزبة موزة في عداوتهم لمصر، مطالبا المصريين الانضمام لحملات المقاطعة التي أقامتها السعودية والإمارات.



كان قد دشن الإعلامي محمد الباز، حملة لمقاطعة المنتجات التركية، متابعا: "نحن لا ندعو للتخريب، ولكن عندما تكون هناك دولة برئيسها ومخابراتها تستهدف مصر، فلابد أن نقاطعها".



وقال محمد الباز في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار": "على الأقل يجب أن يكون هناك ضغط شعبي على هذه الدولة التي تستهدف مصر وشعبها.. أتمنى أن يشارك المصريون كلهم في هذه الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا، وأن ينفذوها على الأرض أيضا بعدم شراء هذه المنتجات".



ودعا محمد الباز الشعب المصري للاقتداء بالسعوديين في هذه المقاطعة للضغط الاقتصادي على تركيا.



وأشاد الإعلامي، بالحملة الشعبية السعودية لمقاطعة المنتجات التركية، مشيرا إلى أن هذه الحملة دشنها بعض المواطنين السعوديين، وانضم لها بعض الأمراء الذين لا يتولون مناصب سياسية.



وتابع أن هذه الحملة أثرت على الاقتصاد التركي، موضحًا أن رئيس غرفة التجارة التركي، خرج بفيديو يستغيث فيه بسبب انهيار الاقتصاد التركي، وفقدان 3 مليارت دولار نتيجة المقاطعة السعودية للبضائع التركية، كما أن 32 ألف جرل أعمال يواجهون خسائر فادحة.



ووجه محمد الباز تحية للشعب السعودي: "تحية من القاهرة للشعب السعودي على تدشينه هذه الحملة"، متمنيا أن يتأسى المصريين بالشعب السعويي ويقاطعوا المنتجات التركية.

