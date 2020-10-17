شكوك بشأن مشاركة نجم الزمالك أمام الرجاء
السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:28 م
أمل الحلفاوي
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لم يتحدد موقف محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، النهائي من خوض مباراة الرجاء، في ذهاب دور نصف نهائي دوري إفريقيا، المقرر لها غدا الأحد.
وهناك شكوك حول قدرة علاء على خوض المباراة بسبب الإصابة التي لحقت به، بتورم في سمانة القدم، أثناء مواجهة حرس الحدود قبل أن يتم استبداله لصالح محمد عبد الغني.
ولم يتمكن محمود علاء، من المشاركة في تدريبات الزمالك حتى أمس الجمعة، وذلك قبل 48 ساعة من مواجهة الرجاء.
ويواجه الزمالك منافسه الرجاء المغربي، مساء غدا الأحد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس.
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