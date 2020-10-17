شكوك بشأن مشاركة نجم الزمالك أمام الرجاء

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:28 م
الزمالك
الزمالك
أمل الحلفاوي
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لم يتحدد موقف محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، النهائي من خوض مباراة الرجاء، في ذهاب دور نصف نهائي دوري إفريقيا، المقرر لها غدا الأحد.

وهناك شكوك حول قدرة علاء على خوض المباراة بسبب الإصابة التي لحقت به، بتورم في سمانة القدم، أثناء مواجهة حرس الحدود قبل أن يتم استبداله لصالح محمد عبد الغني. 

ولم يتمكن محمود علاء، من المشاركة في تدريبات الزمالك حتى أمس الجمعة، وذلك قبل 48 ساعة من مواجهة الرجاء.

ويواجه الزمالك منافسه الرجاء المغربي، مساء غدا الأحد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس.

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محمود علاء رياضة الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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