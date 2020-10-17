قادش يُسقط ريال مدريد بهدف في الليجا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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حقق فريق قادش مفاجأة من العيار الثقيل بعد فوزه على ريال مدريد بنتيجة هدف نظيف، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب دي ستيفانو، في إطار منافسات الدوري الإسباني.


وسجل انتوني لوزانو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16 من المباراة، وأضاع لاعبو قادش الكثير من الفرص خلال أحداث الشوط الأول وسط تألق البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد.


واستحوذ ريال مدريد على مجريات الشوط الثاني، ولكن بدون خطورة كبيرة على مرمى قادش.


وتوقف رصيد ريال مدريد عند 10 نقاط في صدارة ترتيب الليجا، بينما رفع قادش رصيده إلى 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفريق الأبيض.

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