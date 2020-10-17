استشاري جراحات السمنة: "وجع عملية تكميم المعدة أقل من خلع الضرس"

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:30 م
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور كريم فهمي، استشاري جراحات السمنة والمناظير، إن عملية تكميم المعدة أكثر عملية سهلة لخفض الوزن، وهذا الأمر ضروري لأن السمنة تؤدي إلى الكثير من الامراض مثل الضغط والسكر والعضاريف، وبعض الآلام في المفاصل.

وتابع "فهمي" خلال حواره ببرنامج "حياتك صحتك"، الذي تقدمه الإعلامية نورين شحاتة، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن اجراء عملية تكميم المعدة يحدث من خلال المنظار، بخمس فتحات في البطن خلال ساعة واحد بحد أقصى، معقبًا: "وجع عملية تكميم المعدة أقل من خلع الضرس".

ولفت إلى أن تكميم المعدة يحول المعدة من كورة كبيرة حجمها يصل لـ 1.5 لتر، لحجم الموزة، وهذا الأمر يحدث من خلال المنظار وليس جراحة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة حدث فيها تقدم كبير في عمليات تكميم المعدة، معقبًا: "العملية في 2007 كانت بتاخد 5 ساعات، دلوقتي بتاخد أكتر من ساعة".

وأشار إلى أن البعض رغم عدم تناوله الكثير من الطعام يزيد وزنه، وهذا يرجع إلى أن قدرة حرق الجسم أقل بكثير من تناوله للطعام، مشيرًا إلى أن عمليات التكميم تؤدي إلى خفض الوزن بصورة كاملة، معقبًا: "محدش بيعمل العملية ومش بيخس، إلا أقل من 1%".

وتابع أن المريض بعد إجرائه عملية تكميم المعدة، يمنع من تناول المياه الغازية التي تؤدي إلى تمدد المعدة، خلاف أنها تحتوي على سعرات حرارية كبيرة.

ولفت إلى أن المريض بعد اجرائه العملية بشعر بتناول ما يشاء من الطعام، مشيرًا إلى أن أحد المرضى الذي قام بالعملية انخفض وزنه لأكثر من 50 كيلو في وقت قليل للغاية.

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