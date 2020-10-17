إبراهيموفيتش يقود ميلان لحسم ديربي الغضب على حساب إنتر ميلان

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:19 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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نجح الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان في قيادة فريقه للفوز على إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي إحتضنها ملعب إستاد جوزيبي مياتزا لحساب مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.


افتتح زلاتان إبراهيموفيتش التسجيل للميلان في الدقيقة 13 من ركلة جزاء قبل أن يعود اللاعب ذاته لتسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة السادسة عشر قبل أن يتمكن البلجيكي روميلو لوكاكو من تسجيل هدف الإنتر الوحيد في الدقيقة التاسعة والعشرين.


وبهذا الفوز وصل رصيد نادي ميلان إلى النقطة 12 في صدارة ترتيب الكالتشيو فيما توقف رصيد الإنتر عند 7 نقاط في المركز السادس.

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