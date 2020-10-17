أحمد موسى: الحبس 3 أعوام لمن يتحدث عن الشأن العام في مقاهي قطر (فيديو)

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:22 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن تميم يمنع القطريين بموجب قانون "ساكسونيا" من أي اجتماعات أو عزومات داخل المنازل في عزبة موزة.

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون "ساكسونيا" يمنع تجمع أكثر من 20 شخصا.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه يمكن بموجب هذا القانون تفريق الأسرة المتجمعة داخل منازلها، مؤكدا أن من يتحدث عن الشأن العام على مقاهي قطر مصيره الحبس 3 أعوام.

ولفت إلى أن قانون ساكسونيا القطري ينص على حضور الأمن لأي حفل زفاف، ولا بد من الحصول على إذن مسبق، ومن يخالف ذلك يتم القبض عليه وعلى المعازيم، مردفا: "تميم ينتهك حرمات وخصوصيات الشعب القطري".


كان قد صدر القانون القطري رقم (18) لسنة (2004) لكي يكبل إلى حد المنع والقهر أي محاولة من الشعب لاستخدام حق الاجتماعات العامة والمسيرات والاحتجاج السلمي، والذي تعتبره الأبواق الإعلامية للنظام القطري حقًا مشروعًا لسائر الشعوب وتحرم شعبها من ممارسته.

واشترط القانون القطري رقم (18) لسنة 2004 ضرورة الحصول على ترخيص لعقد اجتماع عام أو للدعوة إليه أو تنظيمه أو عقده أو الإعلان عنه، وامتد الحظر أيضًا إلى إذاعة أنباء بشأنه، حيث تنص المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة والمسيرات على أن " لا يجوز عقد الاجتماع العام أو تنظيمه أو الدعوة إليه أو الإعلان عنه أو إذاعة أنباء بشأنه إلا بعد الحصول على ترخيص به"، ولم يكتف تعسف القانون بهذا الترخيص، بل اشترط القانون في المادة (4) من هذا القانون على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من حائز المكان لتنظيم الاجتماع.

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