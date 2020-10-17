أحمد عصام منتصر يكتب : ديربي الميرسيسايد ... وكلوب يدق ناقوس الخطر !

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:19 م
بوابة الفجر
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أحمد عصام منتصر
أحمد عصام منتصر

انتهى ديربي الميرسيسايد بين فريقي المدينة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي إلى التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على ملعب غوديسون بارك معقل التوفلز إيفرتون . 

ولكن ؛ على الرغم من إصابة المدافع القوي والصلب الهولندي فيرجيل فان دايك ، وبعد ثلاثي المقدمة عن مستواهم خاصة البرازيلي روبيرتو فيرمينو ، ورغم إحراز الفرعون المصري محمد صلاح لهدفه المائة بالبريميرليج، إلا أن ليفربول ومدربه الألماني يورجن كلوب عليهم الحذر وبشدة من قادم المواعيد خاصة في المباريات الهامة والقوية في الدوري ودوري أبطال أوروبا .

فقد بات واضحآ وصريحآ منذ هزيمتي الريدز ليفربول الموسم الماضي ضد كلآ من أتليتيكو مدريد في دوري الأبطال وخروجه من الدور الستة عشر وأيضاً هزيمة واتفورد في الدور الثاني من البريميرليج ، أصبح ليفربول قابل للهزيمة في أي لحظة ومن أي فريق داخل إنجلترا وخارجها ، وأصبح لزامآ على الألماني كلوب تغيير طريقته في إدارة المباريات والتي تعتمد على الضغط العالي على الخصم في كل أنحاء الملعب ، فالفريق المنافس أحيانآ يترك الإستحواذ  بطول الملعب لليفربول وفي المقابل يضربه بالمرتدات والهجمات المضادة كما حدث في مباراة أستون فيلا الأخيرة قبل الديربي والتي إنتهت بسباعية مذلة لرفقاء نجمنا المصري الآخر في إنجلترا محمود حسن تريزيجيه ، وأصبح من الآن لزامآ على يورجن كلوب النزول إلى الواقعية بعض الشيء والإعتماد على الوافد من العملاق الألماني بايرن ميونيخ والحديث هنا عن متوسط الميدان الإسباني تياجو ألكانتارا ، وعدم تقييده بواجبات دفاعية تحِد من خطورته الهجومية وفاعليته مد الثلاثي الأمامي ( صلاح - ماني - فيرمينو ) بالكرات البينية التي تضرب المدافعين ، مع ضرورة ترك الحرية له ( ألكانتارا ) كصانع ألعاب في التحرك بطول الملعب وعرضه حسب المساحات في منطقة وسط الفريق المنافس وتأمينه من الخلف بلاعبي إرتكاز يخلقون المساحات لطرفي الفريق الإنجليزي ألكساندر أرنولد والإسكتلندي أندري روبيرتسون .

خلاصة القول : يورجن كلوب إذا أراد العودة إلى ما كان عليه في الموسم الماضي كبطلآ لإنجلترا وبطلآ سابقآ لأوروبا في نسخة ما قبل بايرن ميونيخ ، وكي يعود فريقآ مرعبآ لكل منافسيه محليآ وأوروبيآ كما كان ؛ فعليه العودة مرة أخرى ل٤-٣-٣ بدلاً من ٤-٤-٢ دايموند ، والتي أثبتت عدم نجاحها في أكثر من مباراة وآخرهم كانت مباراة أستون فيلا قبل التوقف الدولي الأخير ، مع ترك الحرية لألكانتارا كصانع ألعاب للفريق كما كان يفعل مع العملاق البافاري في ألمانيا.

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