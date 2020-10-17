في ذكرى وفاته.. أبرزهم شادية.. تعامل منير مراد مع كبار المطربين

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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان منير مراد، واحد من أعظم الملحنين المصريين، فما زالت ألحانه تعيش في وجدان الجمهور بنفس رونقها حتى الآن.



لحن منير مراد، عددًا من أشهر الأغاني التي يتغنى بها البعض في المناسبات المختلفة، وهي "يا دبلة الخطوبة"، "بأمر الحب"، "وحياة قلبي وأفراحه".



عاصر عمالقة الفن وكان نجمًا فى التمثيل والاستعراض والغناء والتلحين والتقليد، كما لحن لأكبر نجوم الغناء ووصل عدد ألحانه إلى أكثر من 3 آلاف أغنية ودويتو.



جاءت بدايته مع أغنية "واحد.. اثنين"، للفنانة الكبيرة شادية، التي جعلت الوسط الفني يعرف القدرات الكبيرة لمنير مراد كملحن، وفتح أمامه هذا النجاح الطريق أمام المطربين ومنتجي الأفلام ليسندوا إليه تلحين العديد من الأغاني.



كان التعاون مع شادية مفتاح نجومية منير مراد فلحن لها أجمل الأغانى الخفيفة التى حفظتها كل الأجيال ومنها: إن راح منك يا عين، ألو ألو، اوعى تسيبني، اسم الله عليك، الدنيا مالها، تعالي اقولك، حاجة غريبة، دور عليه، سوق على مهلك، شبك حبيبي، ما اقدرش احب إتنين، يا سارق من عيني النوم، يا دبلة الخطوبة، لسانك حصانك، يا دنيا زوقوكي، وعد ومكتوب، منايا اغني..ياحبيبي عد لي تاني،مش قلت لك ياقلبي".



كما لحن منير مراد، العديد من المنولوجات، وقدم ديويتوهات مع أكثر من فنان شهير، ولحن لكبار المطربين، بداية من محمد عبدالمطلب، وعبدالحليم حافظ، وصولا إلى صباح، وشقيقته ليلى مراد، ووردة، ومحمد رشدي، ومحرم فؤاد، وهاني شاكر، وعفاف راضي.