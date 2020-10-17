تعرف على تفاصيل أزمة استقالة أشرف زكي من نقابة التمثيليين

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قررت نقابة المهن التمثيلية، عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل وذلك لإقناع الدكتور أشرف زكي بعدم ترك النقابة.

وكشفت تصريحات صحفية أن الدكتور أشرف زكي،مستاء من بعض التجاوزات وتعدي على الخصوصيات وهو لا يسمح بذلك.

وكانت النقابة قد قدمت دور في فترة فيروس كورونا، حيث وصلت إلى 3 آلاف جنيه لكل عضو وذلك لمجابهة الفيروس، وقدمت أيضا خدمات أخرى مثل الرعاية الطبية.

وتفاجأ الجمهور بقرار اعتوال الدكتور أشرف زكي، من لقاء سويدان، حيث أعلنت رفضها استقالة أشرف زكي، حيث كتبت قائله: "نعلن نحن الموقعين أدناه باسم الجمعية العمومية لنقابة المهن التمثيلية رفض استقالة السيد النقيب المحترم الدكتور أشرف زكى ودعمه بالتأييد والاستمرار في موقعه كنقيب وأخ وصديق لكل الأعضاء (زميلى العزيز خذ البوست كوبى بيست والصفة على صفحتك بعد كتابة اسمك وشعبتك)".

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