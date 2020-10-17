مفتي الجمهورية ينعَى والدة الشهيد البطل أحمد منسي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:17 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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نعى الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بمزيد من الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، والدةَ الشهيد البطل العميد أحمد صابر منسي، الذي استشهد في 7 يوليو 2017 خلال أحداث الهجوم على كمين البرث في سيناء، وقد جرت مراسم دفن والدة الشهيد عقب صلاة المغرب اليوم بجوار ابنها الشهيد البطل.


وتقدم المفتي بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة الصابرة، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنها فسيح جناته، وأن ينزلها منازل الأبرار والشهداء لترافق ابنها البطل الشهيد في جنات النعيم، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".



يذكر أن الشهيد البطل أحمد منسي، يعد من أبرز ضباط القوات المسلحة والذي ضرب القدوة والمثل في الانضباط والتضحية وفداء الوطن والذى لقى ربه تعالى مدافعا عن تراب وطنه العزيز.

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