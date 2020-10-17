بمشاركة 500 لاعبًا.. حي الأسمرات ينظم مهرجان "تحيا مصر" لألعاب الانزلاق (فيديو)

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عرض برنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت تقريرًا عن مهرجان "تحيا مصر" لألعاب الانزلاق الذي تستضيفه المدينة الشبابية والرياضية بحي "الأسمرات" بداية من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً بمشاركة 500 لاعبًا من بينهم بعض اللاعبين من منتخب مصر لرياضات الانزلاق.



من جانبه أكد حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، على مساعدات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحرصه على تنظيم مثل هذه الفاعليات في حي الأسمرات وغيره من أجل تنمية السلوك لأطفال الأسمرات.



وكان انطلق بالمدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات اليوم مهرجان تحيا مصر لألعاب الإنزلاق، والذى يعد أول مهرجان من نوعه في مصر والشرق الأوسط، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظة القاهرة.



ويأتي تنفيذ المهرجان بحي الأسمرات ضمن عدة مراحل حيث من المقرر تعميمه على مستوي الجمهورية خلال الفترة المقبلة، كما تم إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمهرجان لضمان استدامته.



هذا وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللوجيستية الواجب إتباعها لتمهيد مضمار الماراثون، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية.



يذكر أن المهرجان مستوحي من سباق الإنزلاق الألماني (Berlin skit marathon) والذي يقام سنويًا بحضور أكثر من 5000 متسابق من جميع أنحاء العالم تحت رعاية الحكومة الألمانية، والعديد من الشركات التجارية العالمية، ويلعب المهرجان دورًا محوريًا في تنشيط السياحة.

