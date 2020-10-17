عماد الدين حسين: مجلس الشيوخ سيتحول إلى ساحة حقيقية للنقاش الهاديء



وأشار "حسين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن التعيين في مجلس الشيوخ تكليف كبير، متمنيا أن ينجح في اداء مهامه داخل المجلس، مؤكدا أنه إذا أحسن استغلال هذا المجلس فأنه سيكون إضافة قوية للحياة النيابية في مصر.



وأضاف ان مجلس الشيوخ سيتحول إلى ساحة حقيقية للنقاش الهادىء، والموضوعي، مؤكدا ان كافة فئات المجتمع ممثلة داخل مجلس النواب.



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وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بقائمة المعينين في مجلس الشيوخ.



ونص المادة 28 من القانون رقم 141 لسنة 2020 لـمجلس الشيوخ، بشأن الأعضاء المعينين من رئيس الجمهورية، أن يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة عدد من الضوابط وهي أن يكون مصري الجنسية، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، أن يكون اسمه مدرجا بقواعد بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، كما يراعي تخصيص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة.



وكذلك يحظر عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، تعيين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وتعيين شخصا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المشاهير الذين تواجدوا في قائمة المعينين في مجلس الشيوخ من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي:



- السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع.

- ‏طارق سعدة، نقيب الاعلاميين.

- خلف الزناتي، نقيب المعلمين.

- الكاتب الصحفي محمد صلاح البدري.

- الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق.

- بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد.

- سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع.

- هدى جمال عبدالناصر، ابنة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

- سامح عاشور، نقيب المحامين الاسبق.

- الفنان يحيي الفخراني.

- الفنانة سميرة عبدالعزيز.

- الإعلامي محمد مصطفى شردي.

- الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي.

- نادية مبروك رئيس قطاع الإذاعة السابق.



وجه الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه الثقة في الإختيار، قائلا: "مسئولية عظيمة وكبيرة وليست سهلة".