إصابة فان دايك بقطع في الرباط الصليبي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:04 م
فان دايك
فان دايك
علي نبوي
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كشفت تقارير إعلامية اليوم السبت عن إصابة المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب فريق ليفربول بقطع في الرباط الصليبي للركبة وتأكد غيابه عن الريدز لفترة طويلة.؟

وكان فان دايك قد اضطر لمغادرة مباراة فريقه اليوم أمام إيفرتون متأثرًا بالإصابة بعد تدخل قوي من الحارس الإنجليزي بيكفورد.

وأشارت شبكة "bein sports" إلى إلن فان دايك مصاب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة وبالتالي سيغيب عن فريق ليفربول لمدة من 7 إلى 8 أشهر.

وحسم التعادل الإيجابي اليوم السبت مواجهة ليفربول أمام مضيفه إيفرتون بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".

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