مفاجآت بالجملة في تشكيل برشلونة الرسمي ضد خيتافي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:05 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يستضيف ملعب "كولوسيوم ألفونسو بيريز" مباراة برشلونة ضد مضيفه خيتافي، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.


وكشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيلة الفريق الرسمية لخوض المباراة، والتي جاءت كما يلي.


حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو - كليمنت لينجليت - جيرارد بيكيه - سيرجينو ديست.

خط الوسط: بيدري - سيرجي بوسكيتس - فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي.


تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت جرينتش.


يحتل برشلونة المركز الثامن برصيد 7 نقاط، وهو نفس رصيد خيتافي صاحب المركز التاسع.


تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس HD3 ويديرها تحكيمياً الحكم سيزار سوتو جرادو.

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