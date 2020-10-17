أحمد موسي ناعيًا والدة الشهيد منسي: "أنجبت بطلا ودفنت بجواره"

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:04 م
داليا الحسين
Advertisements
نعى الإعلامي أحمد موسى، وفاة والدة الشهيد أحمد منسي، التي وافتها المنية صباح اليوم السبت، مشيرا إلى أنه تم دفن الراحلة مساء اليوم بجوار ابنها.

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "ربنا يرحمها ويحسن إليها ويرحم ابنها البطل أحمد المنسي".

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن والدة أحمد المنسي أنجبت بطلا ضحى من أجل هذا الوطن العظيم، مردفا: "نترحم على أحمد المنسى ولن ننساه أو ننسى كل أبطال مصر".

كانت قد نعت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس وفاة والدة الشهيد البطل أحمد المنسي التي وافتها المنية اليوم السبت.

وقالت السيدة انتصار في تدوينة عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نودع اليوم إحدى سيدات مصر العظيمات السيدة سناء محمد رضا والدة الشهيد البطل العقيد أحمد صابر منسي، والتي وافتها المنية اليوم بعد رحلة مشرفة من العطاء والبذل".

وأضافت " كانت الفقيدة ممن سطرن بتضحياتهن وتضحيات أبنائهن أبلغ الدروس في الانتماء والتضحية، وقدمن النموذج المشرف للوطنية والثبات وفداء الوطن، نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يجمعها بالبطل الشهيد فى جنات النعيم،، وللأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

وتوفيت السيدة سناء محمد رضا، والدة الشهيد العقيد أحمد منسي، بعد أزمة صحية مرت بها منذ ٣ أسابيع، نقلت على إثرها إلى المستشفى الجوي بالتجمع الخامس.

أخبار تهمك

القبض على فنانة شهيرة.. حفلات سرية وتعاطي مخدرات

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 5 ساعات

المقاولون العرب يستهدف ضم مهاجم الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الوداد.. واستبعاد "كهربا"

منذ أقل من ساعتين

بعد عرض بيراميدز.. نجم الأهلي يطلب حسم مصيره في القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يومين

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ يوم

تشكيل الوداد أمام الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

شاهد.. لحظة دفن جثمان والدة الشهيد "أحمد المنسي" بمقابر العائلة

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

أخبار سارة في الأهلي.. نجم الفريق يوافق على تجديد عقده

منذ ساعتين و 24 دقيقة

إصابة ثنائي الرجاء المغربي بفيروس كورونا قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:34 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

03:22 م

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

05:54 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الوداد.. واستبعاد "كهربا"

07:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي