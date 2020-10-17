أحمد موسي ناعيًا والدة الشهيد منسي: "أنجبت بطلا ودفنت بجواره"

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نعى الإعلامي أحمد موسى، وفاة والدة الشهيد أحمد منسي، التي وافتها المنية صباح اليوم السبت، مشيرا إلى أنه تم دفن الراحلة مساء اليوم بجوار ابنها.



وتابع موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "ربنا يرحمها ويحسن إليها ويرحم ابنها البطل أحمد المنسي".



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن والدة أحمد المنسي أنجبت بطلا ضحى من أجل هذا الوطن العظيم، مردفا: "نترحم على أحمد المنسى ولن ننساه أو ننسى كل أبطال مصر".



كانت قد نعت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس وفاة والدة الشهيد البطل أحمد المنسي التي وافتها المنية اليوم السبت.



وقالت السيدة انتصار في تدوينة عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نودع اليوم إحدى سيدات مصر العظيمات السيدة سناء محمد رضا والدة الشهيد البطل العقيد أحمد صابر منسي، والتي وافتها المنية اليوم بعد رحلة مشرفة من العطاء والبذل".



وأضافت " كانت الفقيدة ممن سطرن بتضحياتهن وتضحيات أبنائهن أبلغ الدروس في الانتماء والتضحية، وقدمن النموذج المشرف للوطنية والثبات وفداء الوطن، نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يجمعها بالبطل الشهيد فى جنات النعيم،، وللأسرة الكريمة الصبر والسلوان".



وتوفيت السيدة سناء محمد رضا، والدة الشهيد العقيد أحمد منسي، بعد أزمة صحية مرت بها منذ ٣ أسابيع، نقلت على إثرها إلى المستشفى الجوي بالتجمع الخامس.