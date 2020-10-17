خبيرة تغذية: الأطعمة الغنية بالألياف تخفض مستويات السكر في الدم

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قالت الدكتورة نهال حافظ، خبيرة التغذية العلاجية، إن السمنة تؤثر بصورة سلبية على علاج السكري لأنها تزيد من مقاومة الجسم للأنسولين، وبالتالي يحدث اضطرابًا في سكر الدم، ويؤدي هذا إلى مضاعفات صحية غير مرغوب فيها.



وأضافت "حافظ"، خلال لقائها مع الًإعلاميتان ياسمين هنداوي وإيمان يسري، ببرنامج "هاي شوجر"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن العديد من مرضى السكري يعانون من زيادة الوزن والإصابة بالسمنة بسبب التأثيرات التي تحدث داخل الجسم نتيجةً لاضطراب معدل الجلوكوز في الدم، والتغيرات التي تحدثها الأدوية الخاصة بعلاج السكري.



وتابع: "مرضى السكري يعانون من مشكلات في خسارة الوزن الزائد بسبب الأنظمة الغذائية التي قد لا تكون متناسبة مع حالتهم الصحية"، مشيرًا إلى أن إهمال وجبة الإفطار يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، بسبب الشعور الزائد بالجوع، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إفساد خطط إنقاص الوزن ويتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم.



وأوضحت أن ممارسة الرياضة تساعد على المرضى على خسارة الوزن، حيث أن المرضى الذين يمارسون الرياضة يفقدون الوزن بصورة أسرع ممن يلتزمون بنظام غذائي فقط دون ممارسة الرياضة، مشيرة إلى أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالألياف يساعد على خفض مستويات السكر في الدم وتسريع فقدان الوزن.

