مرض نادر.. تعرف على سبب خسران وزن بسمة وهبة وتغيير ملامحها

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آثارت الإعلامية بسمة وهبة جدلا واسعا، في الساعات القليلة الماضية بسبب مشاركتها فيديو قبل دخولها غرفة العمليات عقب إصابتها بمرض خطير ونادر.



وقال "وهبة" في الفيديو قائلا: "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدًا".



وكانت أعلنت بسمة وهبة،عن تلقيها العلام في لندن وانتقدها الجمهور بسبب عدم معرفتهم سبب ذلك ولذلك لجأت لتصوير الفيديوهات لتعلم الجمهور بما حدث لها وطالبت بعدم الهجوم عليها قائله: " عايزني افضل في مصر واموت عشان مليش علاج ".

