معرض رؤى عربية يُكرم حجاج عبد العظيم (صور)

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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كرم معرض رؤى عربية للفنون التشكيلية الفنان الكبير حجاج عبد العظيم، مساء أمس الجمعة، وذلك من خلال المنسق الإعلامي محمد عدلي.

وينطلق معرض رؤى عربية، غدًا الأحد الموافق 18 من أكتوبر الجاري في بقاعة الأهرام للفنون.
بمشاركة 9 دول عربية وأوروبية، وبمشاركة 120 فنان وفنانة، المعرض ينظم على شرف الفنان القدير الراحل طلعت عبد العزيز، ويشرف عليه كل من جمعية رؤى عربية برئاسة الفنان احمد جمال، وجمعية الفن بلا حدود بفرنسا برئاسة الفنانة نعيمة السبتي، وجمعية ثقافة العالم بفرنسا والمغرب برئاسة الفنانة نزهة بنعدي، والفدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة برئاسة عماد طلعت، وجاليري فنون المها برئاسة الفنانة مها ياسين، والاتحاد الأوروبي للفنون الأورو أسيوية برئاسة الفنان evgeny manakin.

ويشارك الفنان القدير طارق الدسوقي، الفنان القدير مهند الداود، الشاعر عمرو حسن، ونجمه استار اكاديمي الفنانة هايدي موسي، وملكة جمال مصر ميرنا الحلواني، اللجنه العليا الفنانة مطلوبة قربان، والفنان محمد العسيري د. أحمد الحربي، ود. وفاق حميد.

المعرض الذي ستستضيفه قاعة الأهرام للفنون، تنظمه مجموعة "كاريزما للفنون"، التي تهدف عبر معارضها إلى التقارب بين الفنانين العرب، وتبادل الخبرات والرؤى الفنية بين الأجيال التشكيلية.
معرض رؤى عربية يُكرم حجاج عبد العظيم (صور)
معرض رؤى عربية يُكرم حجاج عبد العظيم (صور)
معرض رؤى عربية يُكرم حجاج عبد العظيم (صور)
معرض رؤى عربية يُكرم حجاج عبد العظيم (صور)
معرض رؤى عربية يُكرم حجاج عبد العظيم (صور)
معرض رؤى عربية يُكرم حجاج عبد العظيم (صور)
معرض رؤى عربية يُكرم حجاج عبد العظيم (صور)
معرض رؤى عربية يُكرم حجاج عبد العظيم (صور)
معرض رؤى عربية يُكرم حجاج عبد العظيم (صور)
معرض رؤى عربية يُكرم حجاج عبد العظيم (صور)
معرض رؤى عربية يُكرم حجاج عبد العظيم (صور)
معرض رؤى عربية يُكرم حجاج عبد العظيم (صور)
معرض رؤى عربية يُكرم حجاج عبد العظيم (صور)
معرض رؤى عربية يُكرم حجاج عبد العظيم (صور)

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