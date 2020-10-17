المقاولون العرب يستهدف ضم مهاجم الزمالك في الميركاتو الصيفي
السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:59 م
علي خلاف
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يخطط مسؤولو نادي المقاولون العرب، للتعاقد مع عمر السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
مفاوضات المقاولون العرب لضم عمر السعيد مهاجم الزمالك
طلب عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب،
من إدارة ناديه برئاسة المهندس محسن صلاح، التعاقد مع عمر السعيد مهاجم الزمالك،
في الميركاتو الصيفي المقبل.
من جانبه وافقت
إدارة المقاولون العرب، على طلب عماد النحاس، حيث تحرك مسؤولو ذئاب الجبل لمخاطبة
إدارة الزمالك بشأن التعاقد مع عمر السعيد.
الجدير بالذكر
أن عمر السعيد بعيد عن المشاركة أساسيًا مع الزمالك خلال الفترة الماضية بسبب تألق
زميله بالفريق مصطفى محمد.