المقاولون العرب يستهدف ضم مهاجم الزمالك في الميركاتو الصيفي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يخطط مسؤولو نادي المقاولون العرب، للتعاقد مع عمر السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.


مفاوضات المقاولون العرب لضم عمر السعيد مهاجم الزمالك

 

طلب  عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، من إدارة ناديه برئاسة المهندس محسن صلاح، التعاقد مع عمر السعيد مهاجم الزمالك، في الميركاتو الصيفي المقبل.

 

من جانبه وافقت إدارة المقاولون العرب، على طلب عماد النحاس، حيث تحرك مسؤولو ذئاب الجبل لمخاطبة إدارة الزمالك بشأن التعاقد مع عمر السعيد.

 

الجدير بالذكر أن عمر السعيد بعيد عن المشاركة أساسيًا مع الزمالك خلال الفترة الماضية بسبب تألق زميله بالفريق مصطفى محمد.

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