ليلى علوي تنعى وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

Advertisements

نعت الفنانة ليلى علوي، وفاة والدة الشهيد العقد أحمد المنسي، وذلك من خلال منشور عبر وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "علوي" قائله: "انا لله وانا اليه راجعون في جنة الخلد بجوار شهيدنا البطل العقيد احمد منسي بإذن الله".



يذكر أن والدة الشهيد العقيد أحمد المنسي، توفيت صباح اليوم وذلك عن عمر ناهز الـ70 عاما وذلك عقب معاناتها مع المرض وتم تشييع الجنازة ودفنها بمقابر العائلة بالعاشر من رمضان.