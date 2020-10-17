يحاولون تشويه مطالب الناس".. أول تعليق من راغب علامة على الثورة اللبنانية

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تحدث الفنان راغب علامة عن الثورة اللبنانية، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب "علامة" قائلا: "هناك فئة من المتظاهرين وجوههم معروفة ينتمون لأحزاب سياسية، يحاولون تشويه مطالب الناس الاقتصادية والمعيشية والإصلاحية، ويحولونها إلى مطالب سياسية وطائفية".



وتابع قائلا: "هؤلاء هدفهم هو إفشال الثورة الحقيقية ! المفروض إيقافهم عند حدهم لأن المطالب اليوم هي للشعب وليست لتصفية حسابات سياسية !! ثورة ".



يذكر أن راغب علامة قد هاجم الحكومة اللبنانية إثر انفجار مرفأ بيروت من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.