يحاولون تشويه مطالب الناس".. أول تعليق من راغب علامة على الثورة اللبنانية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:27 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
تحدث الفنان راغب علامة عن الثورة اللبنانية، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "علامة" قائلا: "هناك فئة من المتظاهرين وجوههم معروفة ينتمون لأحزاب سياسية، يحاولون تشويه مطالب الناس الاقتصادية والمعيشية والإصلاحية، ويحولونها إلى مطالب سياسية وطائفية".

وتابع قائلا: "هؤلاء هدفهم هو إفشال الثورة الحقيقية ! المفروض إيقافهم عند حدهم لأن المطالب اليوم هي للشعب وليست لتصفية حسابات سياسية !! ثورة ".

يذكر أن راغب علامة قد هاجم الحكومة اللبنانية إثر انفجار مرفأ بيروت من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

راغب علامة الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 22 ساعة

تشكيل الوداد أمام الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 14 ساعة

المقاولون العرب يستهدف ضم مهاجم الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ يوم

قرار مفاجئ من الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة ثنائي الرجاء المغربي بفيروس كورونا قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة

القبض على فنانة شهيرة.. حفلات سرية وتعاطي مخدرات

منذ حوالي 4 ساعات

بعد عرض بيراميدز.. نجم الأهلي يطلب حسم مصيره في القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. لحظة دفن جثمان والدة الشهيد "أحمد المنسي" بمقابر العائلة

منذ أقل من ساعتين

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يومين

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الوداد.. واستبعاد "كهربا"

منذ أقل من ساعتين

أخبار سارة في الأهلي.. نجم الفريق يوافق على تجديد عقده

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

راغب علامة يتعرض لهجوم جديد بعد التهديد بقطع رأسه.. والمطرب يوجه رسالة إلى جمهوره

تعليق غريب من راغب علامة على الشعب اللبناني بعد عاصفة "نورما" (صورة)

راغب علامة يهاجم النظام اللبناني وينصح المتظاهرين

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل الحالة الصحية لنجل راغب علامة بعد انقلاب سيارته

بماذا علق راغب علامة على الأحداث الجارية في لبنان؟

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:34 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

03:22 م

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

05:54 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الوداد.. واستبعاد "كهربا"

07:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي