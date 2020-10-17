خفض التصنيف الائتماني لبريطانيا في ظل تعثر المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي

خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني يوم الجمعة، تصنيف الديون السيادية لبريطانيا إلى "Aa3" من "Aa2"، عازية ذلك إلى تراجع القوة الاقتصادية والمالية.

وقالت "موديز" في بيان إن الديناميات الهيكلية السلبية للمدى الطويل ازدادت سوءا نتيجة قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي وما أعقب ذلك من عدم قدرتها على التوصل لاتفاق تجارة يمنحها مزايا كتلك التي توفرها عضوية الاتحاد.

وعدلت الوكالة النظرة المستقبلية لديون البلاد السيادية إلى "مستقرة" من "سلبية".