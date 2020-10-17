حافلة الأهلي تتجه لملعب محمد الخامس

تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل من فندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء بالمغرب إلى استاد محمد الخامس، لمواجهة فريق الوداد، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.





وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة فنية للاعبين قبل قليل لمراجعة خطة اللعب وآخر الاستعدادات الخاصة بالمباراة.





ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق إلى القاهرة فور نهاية المباراة، في رحلة طيران تستغرق نحو ٥ ساعات ونصف الساعة.



