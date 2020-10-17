فى عيد ميلاده.. تعرف على مشوار محمد لطفي فى مجال الرياضة

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد لطفى ، الذى شارك فى العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية التى خلدت اسمه بحروف من ذهب فى وجدان المشاهد.



وفى السطور الآتية نعرض لكم "الفجر الفني" احتراف محمد لطفى لرياضة الملاكمة.



التقي الفنان محمد لطفى أثناء زيارته لمركز الشباب بالكابتن "عادل نيجريا" لاعب الملاكمة ، ومن هنا بدأ عشقه بالملاكمة وقرر احترافها وبدأ بممارسة الملاكمة وهو فى الحادية عشر من عمره وبالفعل أصبح لاعبا بالمنتخب الوطني للملاكمة.



وحكى محمد لطفي فى إحدي لقاءته التليفزيونية عن موقف جمعه ببطل الملاكمة محمد كلاى ، وذلك أثناء حضوره للبطولة العسكرية قابله محمد لطفي وأخبره عن أمنيته بأنه كان يتمنى أن يرتدي القفازات وينافسه في الحلبة فضحك "كلاي"، وقال له: مكنتش هتعرف تضربنى لأنك كنت صغير".



يشار إلى أن محمد لطفي شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "سلطانة المعز"، وهو ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي.



المسلسل بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، وتهاني راشد، وحسن حسني، ومحمد شاهين، وطاهرة، ودينا، ومحمد لطفي، ومحمود البزاوي، ووليد فواز، ومي الغيطي، وأحمد ماجد، وكريم الأبنودي، ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا، وتأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.



يذكر أن أحدث أعمال محمد لطفى السينمائية فيلم "حملة فرعون" المأخوذ عن قصة فيلم "العظماء السبعة" التى قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتى" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.