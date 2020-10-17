مجلس العمداء الطارئ بجامعة المنيا يقرر تطبيق القواعد القانونية على المخالفين

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اجتمع مجلس عمداء جامعة المنيا الطارئ برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة، وكلًا من المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومدير عام المدن الجامعية، الذين تم دعوتهم لحضور المجلس؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي، واستعراض آخر المستجدات والاستعدادات النهائية لاستقبال العام الجامعي الجديد 20202021، وكذلك تعزيز الخدمات المقدمة للطلاب، والآليات الاحترازية والوقائية التي تضمن صحتهم وسلامتهم، خلال جائحة كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق نمط التعليم الهجين طبقًا لاستراتيجيات سياسات وزارة التعليم العالي؛ لتحقيق أقصي درجات النجاح للعملية التعليمية.



وقرر مجلس العمداء الطارئ،أنه سيتم تطبيق القواعد القانونية ضد أي مخالف لإجراءات الصحة والسلامة والوقاية داخل الحرم الجامعي، والتي سبق وأن أقرتها الجامعة بخطتها الاحترازية مع بداية العام الدراسي، والتي تضمنت: الالتزام بارتداء الكمامة، وإجراءات الدخول بالبوابات الرئيسية والكليات، وفحص درجات الحرارة، وتجنب الزحام، ومراعاة التباعد الاجتماعي بالمدرجات وقاعات الدرس وبالمكتبات والحافلات الجامعية، وكذلك يتم تطبيق جميع هذه الإجراءات للطلاب المقيمين بالمدن الجامعية في كل مرة يترددون فيها على مقار إقامتهم، والالتزام بالتباعد في الغرف والطرقات.

