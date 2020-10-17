موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الوداد.. واستبعاد "كهربا"

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الوداد المغربي في المباراة التي ستقام على المركب الرياضي محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-









حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول





خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة - حسين الشحات





خط الهجوم : جونيور أجاي - مروان محسن.





البدلاء:-





علي لطفي - أحمد فتحي - حمدي فتحي - وليد سليمان - أليو بادجي - جيرالدو دا كوستا - أحمد الشيخ.





فيما تم استبعاد كلا من :-





مصطفى شوبير - محمود وحيد - صالح جمعة - محمود عبد المنعم "كهربا".











