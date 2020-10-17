في ذكرى وفاته.. تعرف على بدايات منير مراد في الفن

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:00 م
منير مراد
منير مراد
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان منير مراد، واحد من أعظم الملحنين المصريين، فما زالت ألحانه تعيش في وجدان الجمهور بنفس رونقها حتى الآن.

موريس زكي مراد، الذي عرفناه باسم الشهرة منير مراد، وسط بيئة فنية، والده كان يعمل ملحنا، ونال حظا من الشهرة في أوائل القرن العشرين، وكان اسمه إبراهيم زكي موردخاي.

أما الأخت الكبرى فهي المطربة الكبيرة ليلى مراد، التي كانت من أبرز مطربات الإذاعة المصرية خلال فترة طفولة الأخ الأصغر.

درس منذ الصغر في مدارس فرنسية، ثم التحق بالكلية الفرنسية، لكنه لم يكمل دراسته، وفضل أن يخوض مجال الفن.

بدأ عمله كعامل "كلاكيت" في الأفلام، ثم مساعدًا للمخرج كمال سليم، في 24 فيلمًا فترة الأربعينات.

تعرف منير مراد، في مرحلة مبكرة من حياته على موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، منذ أن ظهرت شقيقته ليلى مراد في فيلم يحيا الحب فكان يصحبه في رحلاته إلي أوروبا ليكون مترجما له عند الفرنسيين والانجليز، فضلا عن سرعة منير مراد في حفظ النغمات.

كان عبدالوهاب يلحن احيانا جملة او جملتين ثم ينساهما فيجد منير مراد يتذكرهما ولعل هذه الرحلات مفتاح التحول في الحياة الفنية لمنير مراد فقد قرر نهائيا ان يترك الاخراج ويجرب التلحين.

جاءت البداية مع أغنية "واحد.. اثنين"، للفنانة الكبيرة شادية، التي جعلت الوسط الفني يعرف القدرات الكبيرة لمنير مراد كملحن، وفتح أمامه هذا النجاح الطريق أمام المطربين ومنتجي الأفلام ليسندوا إليه تلحين العديد من الأغاني.

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