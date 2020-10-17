هاتريك لوك ريمي يقود تشايكور لتحقيق الفوز الأول بالدوري التركي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشايكور في تحقيق الفوز الأول له بالدوري التركي بعد الفوز في الجولة الخامسة على فريق نادي أنقرة جوجو بنتيجة 5 / 3 .









وفي مباريات أخرى فاز سيفاس سبور على مضيفه قيصري سبور 3 /1 وتعادل قونيا سبور مع ضيفه يني ملطية سبور 1 /1.









ويدين تشايكور بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الفرنسي لويك ريمي الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك).









وتقدم جوسيف باينتسيل بهدفين لأنقرة جوجو في الدقيقتين السادسة و16 ثم رد فيرناندو أندرادي بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 19.









وسجل ترجير بورفين الهدف الثالث لأنقرة جوجو في الدقيقة 44 لكن بعد دقيقة واحدة فقط أحرز فرناندو بولدرين الهدف الثاني لتشايكور.









وتعرضت مساعي أنقرة جوجو في الحفاظ على تقدمه لضربة قوية في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بعد طرد لاعبه ألبير بوتوك.









وفي الشوط الثاني تقمص ريمي دور البطولة وسجل هدفين لتشايكور من ضربتي جزاء في الدقيقتين 55 و62 قبل أن يسجل الهدف الثالث له والخامس لفريقه في الدقيقة 78.









الفوز رفع رصيد تشايكور إلى خمس نقاط في المركز الثالث عشر وظل أنقرة جوجو في المركز قبل الأخير بنقطة واحدة.



