لفتة إنسانية سبب ارتداء ريال مدريد القميص الوردي أمام قادش

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:07 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن لفتة إنسانية هي السر وراء ارتداء ريال مدريد للقميص الوردي أمام ضيفه قادش في الدوري الإسباني.


وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني إلى أن ريال مدريد سيواجه قادش على ملعب ألفريدو دي ستيفانو وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.


وأوضح الموقع الإسباني أن الريال سيرتدي القميص الوردي بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي الذي يوافق الاثنين المقبل 19 أكتوبر الحالي.


وأفاد الموقع الإسباني بأن ريال مدريد سيفتقد في مباراة اليوم خدمات كلا من داني كارفاخال وألفارو أودريوزولا وإيدين هازارد وماريانو دياز ومارتن أوديجارد.


وأشار الموقع الإسباني إلى أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط متقدماً بفارق نقطة واحدة عن ريال بيتيس صاحب المركز الثاني الذي لعب مباراة أكثر.

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