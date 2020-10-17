وزير التعليم العالي بعد انطلاق العام الدراسي الجديد: الدولة في تحدي.. والإجراءات الاحترازية ضرورة (فيديو)

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه مع بداية العام الدراسي الجديد فإن الدولة في تحدي كبير يتعلق بضرورة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة مع الأعداد الكبيرة للطلاب في جميع الجامعات المصرية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.



وأضاف "عبد الغفار" في تصريحات خاصة ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن جميع الطلبة والمدرسين تم تدريبهم على نظام التعليم الهجين في وجود المنصات الالكترونية، معربًا عن أمنياته بأن يكون هذا العام موفق للجميع.



من جانبه قال الدكتور عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم تقسيم الطلبة 50% حضور و50% أون لاين بالنسبة للكليات النظرية، و60% حضور و40% أون لاين بالنسبة للكليات النظرية، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تمتلك أكبر منصة تعليمية ذكية في العالم.





وفي تصريحات سابقة أكد حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن التعليمية مع بداية العام الدراسي الذي سينطلق اليوم السبت تعتمد على أسلوب التعليم الهجين الذي يجمع بين الحضور الشخصي واستخدام المنصات الإلكترونية، مؤكدًا أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب في ظل انتشار جائحة كورونا.



وقال "عبدالغفار" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة إنه وفقًا لآخر اجتماعات للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي سيترك لكل رئيس الجامعة أو عميد الكلية اختيار نظام الحضور وفقًا لعدد الطلاب داخلها والاعتماد على نظام اليوم الطويل وتقسيم الطلبة على أيام.



وأكد، أن البنية التحتية المعلوماتية الحكومية والخاصة والأهلية تستطيع أن تقدم خدمة تعليمية عن بعد بشكل مجزي، مشيرًا إلى أن الدولة تتجه بقوة نحو رقمنة التعليم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات التي قامت بتوصيل كابلات الإنترنت، كما أوضح أنه غدًا سيتم انطلاق العام الدراسي في أغلب الجامعات الأهلية التي تم افتتاحها مؤخرًا.



وفي تصريحات سابقة قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه جرى اتخاذ عدد من الإجراءات تخص آلية التعلم في العام الدراسي الجديد تماشيًا مع إجراءات الدولة لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، أن التعليم الهجين يجمع بين الحضور والدراسة عبر الإنترنت، بهدف الحفاظ على صحة الطلاب وتطبيق التباعد الاجتماعي، إذ جرى تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة وزيادة عدد ساعات اليوم الدراسي لكي ينتهي في الساعة السادسة بدلًا من الساعة الثالثة عصرًا.



وتابع، أنه سيجرى تعميم إجراءات دخول الجامعة والتواجد داخل الحرم الجامعي على الجامعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى إجراءات التسجيل في المعامل والمدرجات والقاعات والمختبرات وذلك حفاظًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما ستخص هذه الإجراءات آلية تقديم الطعام بالجامعات والتعامل مع سكن الطلاب في المدن الجامعية.



وأكد، أن اختلاف طبيعة الدراسة في الكليات النظرية والعملية، سيؤدي إلى اختلاف طبيعة تدريس الجزء الإلكتروني مقابل الجزء المرتبط بالحضور، حيث أن الكليات ذات الطبيعة العملية مثل الهندسة والعلوم ستكون في حاجة إلى تواجد الطالب بعدد ساعات وأيام أكبر، في ظل مراعاة نفس الاشتراطات من التباعد.



وواصل: "لن يسمح بدخول أي طالب أو أي إداري أو عضو هيئة تدريس أو أي زائر لا يرتدي الكمامة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في الجامعات الأهلية سيكون أسهل من نظيرتها الحكومية".