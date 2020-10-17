شاهد.. لحظة دفن جثمان والدة الشهيد "أحمد المنسي" بمقابر العائلة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:09 م
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية اكسترا نيوز مساء السبت، مقطع فيديو يرصد جنازة والدة الشهيد العقيد أحمد المنسي عقب صلاة المغرب ودفنها في مقابر العائلة بالروبيكي بالعاشر من رمضان. 

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نعت الفنانة ندى بسيوني، وفاة والدة الشهيد المنسي وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور  والفيديوهات "إنستجرام".


وكتبت "بسيوني" قائله: "وفاة والدة البطل الشهيد أحمد منسي، ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته أنجبت بطلا وتلحق به إلى جنة الخلد بإذن الله".


يذكر أن والدة الشهيد أحمد المنسي، توفيت اليوم عقب صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ70 عاما،ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة في مقابر العائلة بالعاشر من رمضان.

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