إيطاليا تسجل رقم قياسي جديد في عدد إصابات فيروس كورونا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:06 م
بوابة الفجر
Advertisements

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، في بيان لها اليوم السبت، عن تسجيل 10,925 إصابة و47 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وقالت الصحة الإيطالية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في إيطاليا ارتفع إلى 402,536 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 36,474 حالة وفاة، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

 

وأشارت الصحة الإيطالية إلى ارتفاع حالات الشفاء من المرض إلى 249,127 شخصًا.

 

وأكد رئيس منطقة ليغوريا الساحلية في شمال غربي إيطاليا، جوفاني توتي، أن حكومة روما تدرس تشديد القيود المفروضة على مستوى البلاد في محاولة لردع تفشي الوباء.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 39,801 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون و 100 ألف حالة وفاة، وأكثر من 29,790 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

أخبار تهمك

أخبار سارة في الأهلي.. نجم الفريق يوافق على تجديد عقده

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يوم

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 21 ساعة

ما هو المرض الغامض الذي تعاني منه بسمة وهبة؟

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ ساعة و 23 دقيقة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 13 ساعة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يومين

رسالة موسيماني الأخيرة لنجوم الأهلي قبل التوجه لملعب الوداد

منذ ساعة الا ربع

القبض على فنانة شهيرة.. حفلات سرية وتعاطي مخدرات

منذ ساعتين

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عرض قطري ضخم لضم مهاجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بعد عرض بيراميدز.. نجم الأهلي يطلب حسم مصيره في القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:22 م

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

05:54 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

أخبار سارة في الأهلي.. نجم الفريق يوافق على تجديد عقده

06:28 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي