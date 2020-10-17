سواريز يقود أتلتيكو مدريد لعبور عقبة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:08 م
بوابة الفجر
وكالات
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قاد الدولي الأوروجوياني لويس سواريز فريقه أتلتيكو مدريد للفوز على سليتا فيجو بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان لحساب مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.


وأكد المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز مجددا أنه صفقة جيدة لأتلتيكو حيث سجل الهدف الأول للفريق في الدقيقة السادسة فيما أضاف البلجيكي يانيك كاراسكو الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبهذا ، سجل سواريز هدفه الثالث مع أتلتيكو هذا الموسم بعد هدفيه في شباك غرناطة في أول مشاركة له مع الفريق منذ انتقاله من برشلونة عندما قاد الفريق للفوز 6 / 1 على غرناطة.

ورفع سواريز رصيده إلى 150 هدفا في الدوري الإسباني حتى الآن وذلك في أقل من 200 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الرابع وتجمد رصيد سلتا فيجو عند خمس نقاط في المركز الثالث عشر حيث مني اليوم بالهزيمة الثالثة له على التوالي في ست مباريات خاضها بالمسابقة حتى الآن فيما خاض أتلتيكو اليوم مباراته الرابعة فقط بالموسم الحالي للدوري الإسباني.

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سيلتا فيجو سواريز الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد

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